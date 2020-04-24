ظهور ميلانيا ترامب بعد غياب شهر

2020/04/24 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، أمس الأربعاء، وهي تشارك في احتفال يوم الأرض في البيت الأبيض بعد غياب دام أكثر من شهر.ووفقا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية، شاركت ميلانيا مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زرع شجرة في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض.وحضر الحفل نائب الرئيس مايك بنس والسيدة الثانية كارين […]

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