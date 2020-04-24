أحمد عدوية يعتذر بعد سبه الدين على الهواء

2020/04/24 | 01:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر الفنان المصري الشعبي أحمد عدوية للجمهور عامة، والفنان اللبناني وليد توفيق على وجه الخصوص، بعدما أقدم على الإساءة للدين على الهواء خلال مشاركتهما في برنامج مصري على التلفزيون الرسمي.وقال أحمد عدوية في مقطع فيديو انتشر على موقع “اليوتيوب”: “حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتوا جمهوري سامحوني والنبي، وحبيبي […]

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