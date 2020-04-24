أبرز المسلسلات الرمضانية

2020/04/24 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن الدراما العربية بمنأى عن انتكاسة انتشار فيروس كورونا بداية شباط الماضي، لكن حال المنتجين العرب لم يأبه بداية لهذا المُستجد، الذي رمى بثقله على الصين، ثم اتخذ من العالم ساحة للقتال.في ظل غياب اللقاح الذي يوقف أو يحدّ من انتشار فيروس كورونا، لم يكن أمام السلطات إلا دعوة الناس إلى إلغاء اللقاءات […]

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