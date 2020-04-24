وفيات كورونا تتجاوز الـ 49 ألفا في الولايات المتحدة

2020/04/24 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصائيات أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ49 ألف شخص الخميس، بمتوسط زيادة يومية خلال الشهر الجاري بلغ ألفي وفاة.

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