الموت يفجع كاظم الساهر

2020/04/24 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الفنان العراقي كاظم الساهر عازف كمان فرقته الخاصة، الأستاذ محمد علي عباس، الذي وافته المنية قبل أيام.ونشر الساهر صورة لعازف الكمان الراحل، على حسابه بتطبيق “إنستقرام”، وعلّق عليها بعبارة: “الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان.إنّا لله […]

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