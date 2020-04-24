في ذكرى الشهيد محمد كرينة - حسن أحراث

2020/04/24 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث كل ذكرى مرآةكلُ ذكرى مرآةٌ نطل من خلالها على أنفسنا.



وكلُ مرة، نرى التجاعيد والشحوب.



نشيخ من ذكرى الى أخرى، ونرى العمر يهرب منا بخطوات حثيثة...رحل الشهيد كرينة يوم 24 أبريل 1979، وترك بين جوانحنا جمرتين.



وبدل أن نحرق الأعداء نسعى الى إحراق ذواتنا.قدمت حياتك من أجل العمال وفلسطين، ومن حقك أن تسأن عن العمال يا ابن أنزا، وعن فلسطين أيها الفلسطيني.



تعددت التضحيات وتوالت البطولات، ق ......





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