يوميات الحجر (14) وجها لوجه - الجزء 3 - حكيمة لعلا

2020/04/24 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكيمة_لعلا تتجلى هذه المقاربة في بعض التأويلات التي تعزو اختيار تاريخ انتهاء الحجر الصحي في عشرين من الشهر الجاري لأنه يوافق بداية شهر رمضان، وهذا أمر لا يستبعد.



فقد يغلب الديني الشعائري على القرار الصحي.



إن هؤلاء المعللين لتحديد الفترة الزمنية للحجر الصحي الإجباري ينفون توافق صيام رمضان مع وضعية العزل، ، فالصيام في حاجة للجوامع وإلى الجماعة، أن تبقى الجوامع مغلقة في هذا الشهر الذي يعتبره المغاربة شهر عباد ......





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