"كابوس" الموظفين قاب قوسين من الواقع.. الحكومة تكشف آلية تخفيض الرواتب

2020/04/24 | 02:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريبدو أن التوجيه نحو تقليص رواتب الموظفين بات خيارًا لابد منه في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد، حيث كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، عن آلية الإجراء المثير للقلق.

شرح نائب رئيس الحكومة الآلية المقترحة لتخفيض رواتب الموظفين

وقال الغضبان في تصريح متلفز، إن "الرواتب ارتفعت كثيرًا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلاً عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية".

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رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

وأضاف العضبان، أن "أية حكومة لا تستطيع التعامل مع هذا الحجم من الرواتب في ظل الوضع القائم، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات، وبالفعل هناك لجنة واجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن"، مبينًا أن تلك الاجتماعات عقدت بحضوره ووزير المالية إضافة إلى شخصيات أخرى من بينها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة المختصة توصلت إلى "نتائج حقيقية ومجدية"، موضحًا أن "الاستقطاع المقترح لن يشمل الراتب الأساسي للموظفين، بل المخصصات، التي تمثل الجزء الأعظم من موارد الموظفين الشهرية".

كما بين، أن "المبلغ المستقطع سيبقى في ذمة الدولة، على شكل أموال مدخرة تدفع إلى الموظفين مستقبلاً"، مؤكدًا أن "المقترح نوقش مع أعضاء مجلس النواب المعنيين".

وأشار الوزير، إلى أن "مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب، لتولى الأخير مناقشتها وإقرارها"، مشددًا أن "أي قرار لن يتخذ بشكل فردي".

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