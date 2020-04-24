تحذير شديد اللهجة من الصدر إلى العراقيين: اعتكفوا في منازلكم

2020/04/24 | 02:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى "الاعتكاف في المنازل" خلال شهر رمضان.

قال الصدر إن المخالفين "لن يخرجوا سالمين" من شهر رمضان

وقال الصدر في تدوينة له، يوم 23 نيسان/أبريل، افتتحها بآية قرآنية تبشر "الظالمين" بالعذاب والبقاء في "جهنم"، "اعتكفوا في منازلكم في شهر رمضان لعل الله يتقبل منكم وينزل عليكم رحمته في شهر الرحمة".

وحذر الصدر المخالفين بالقول "وإلا نالكم البلاء كما ينال الظالمين ولن تخرجوا منه سالمين"، مشددًا "استمروا في تراحمكم وطاعتكم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".

وختم الصدر تغريدته بوصف نفسه بـ"الناصح".

ووجه الصدر، في وقت سابق، حزمة انتقادات إلى العراقيين عبر 12 نقطة تضمنت تعليقات على الأحداث الأخيرة سياسيًا ومجتمعيًا بالتزامن مع أزمة فيروس "كورونا".

وقال الصدر في تدوينة، رصدها "ألترا عراق": "هل من متعظ ؟ فقد ورد: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، فعلى الرغم من أن الوباء قد عم العالم كله والعراق على وجه الخصوص إلا أن المعتبرين والمتعظين منه قلة، ولنا على ذلك عدة أمثلة لعدم الاتعاظ".

اقرأ/ي أيضًا: تحذيرات من تشديد إجراءات حظر التجول الجزئي في العراق

أشار الصدر إلى أنه من الأمثلة هو "الدكات العشائرية والصدامات فيما بينهم ولا رادع والخلافات السياسية من أجل المناصب والمغانم، والاشتباكات بين المندسين وبعض الأهالي وأصحاب المحال التجارية في ساحات الاحتجاج"، بالإضافة إلى "الرقص والفرح الماجن في حال الشفاء من الوباء".

وتابع الصدر، من الامثلة أيضًا "العنف الأسري وخصوصًا مع (خليك ببيتك)، والتجمعات غير المشروعة في زمن الوباء، فضلًا عن استمرار الخلافات الاجتماعية والتسقيط"، مضيفًا "الاستهزاء بالوباء بصورة مخزية عبر نشر المقاطع والصور".

أضاف الصدر من ضمن الأمثلة "عدم استغلال فرصة الحظر للإعمار والبناء (من قبل الحكومة)، وملء الفراغ بما لا يرضي الله تعالى والابتعاد عن الطاعة والعبادة والدعاء، والاشتياق والتمني لعودة الحياة كما كانت من غير الالتفات إلى ما فاته من طاعات وتوبة لما كان من غفلة ومعصية"، وآخر الأمثلة "البخل وعدم الانفاق على المحتاجين والمتضررين من جراء الحظر ولا سيما من ذوي المال واليسر الاقتصادي.



وغيرها".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد أعوام من حكم الدعوة..



رمضان دون "حملة إيمانية" وتحذيرات من "البلاء"!

من "الحصار" إلى التكنولوجيا..



ما هي التغييرات التي طرأت على رمضان في العراق؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير شديد اللهجة من الصدر إلى العراقيين: اعتكفوا في منازلكم) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير شديد اللهجة من الصدر إلى العراقيين: اعتكفوا في منازلكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).