2020/04/24 | 02:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مناشدة مواطنين عبر المربد..قوة أمنية تتوجه لمحل النزاع العشائري في البصرة للسيطرة عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 02:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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