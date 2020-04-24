اختبارات “الأجسام المضادّة” ترجّح أنّ خُمس سكان نيويورك أصيبوا بكورونا

2020/04/24 | 02:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – أظهرت نتائج اختبارات طبية الخميس أنّ شخصاً واحداً على الأقلّ من كل خمسة أشخاص في نيويورك أصيب على الأرجح بفيروس كورونا المستجدّ، ما يؤشّر الى أنّ معدّل الإصابات هو أعلى بكثير ممّا هو معلن.وينظر الى الاختبارات التي يتم إجراؤها على نطاق واسع، بما في ذلك اختبارات “الأجسام المضادّة” للفيروس، باعتبارها […]

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