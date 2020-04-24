الجمعة أول أيام رمضان في السعودية والسبت في المغرب والسودان وسلطنة عمان

2020/04/24 | 02:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعودية وغالبية الدول العربية أنّ يوم الجمعة هو غرّة شهر رمضان بعدما ثبتت مساء الخميس رؤية هلال شهر الصوم الذي يحلّ هذا العام على المسلمين في العالم أجمع وسط القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.ونقل الديوان الملكي السعودي عن دائرة الأهلّة في المحكمة العليا أنّه “ثبت بشهادة عدد من […]

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