2020/04/24 | 03:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد الكثير من التكهنات حول مستقبل العام الدراسي، كشفت وزيرة التربية سها العلي بيك عن موعد الامتحانات النهائية لطلبة المراحل المنتهية.

قالت وزيرة التربية إن حسم ملف العام الدراسي مرهون بتطورات الوضع الصحي في العراق

وقالت العلي بيك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الواقع التعليمي شهد قبل أزمة فيروس كورونا مشاكل نتيجة التظاهرات في العراق"، مشيرة إلى أن "تقليص المناهج الدراسية تم بناءً على قرارات لجان خاصة في الوزارة".

وأضافت، أن "تقليص بعض المواد كان خطة بديلة تضاف إلى حلول أخرى طرحتها الوزارة كمنصة العراق التعليمية"، موضحة أن "تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الأوضاع الصحية".

اقرأ/ي .أيضًا: التعليم الإلكتروني وتدابير إنقاذ العام الدراسي

وبينت العلي بيك، أن "الوزارة كانت ملتزمة بالدوام والمنهج الدراسي، وتمكنت الوزارة من إجراء امتحانات نصف السنة أو الكورس الأول، وبدأ الطلبة بالكورس الثاني في المحافظات الشمالية ومدارس الخارج"، مشيرة إلى أن "العاصمة بغداد التي تعطلت فيها بعض المدارس، خضعت إلى معالجات خاصة، وأجريت امتحانات نصف السنة وتمتع الطلبة بالعطلة".

كما أوضحت، أن "طلبة المدارس فس محافظات الفرات الأوسط وجنوب البلاد، لم يتمكنوا من إنهاء 3 مواد دراسية بسبب أزمة كورونا"، لافتة إلى أن "الوزارة أجرت بناءً على ذلك اجتماعات عدة، وتم التوصل إلى قرارات آخرها ما يتعلق بالمراحل المنتهية".

وأكدت، أن "القرارات التي تم اتخاذها كانت تراعي مستقبل الطلبة في ظل الأوضاع غير المستقرة للمحافظات الجنوبية، وتم تقليص المناهج عبر تشكيل لجان خاصة قررت تقليص أو تعليق بعض مفردات المنهج، وتم إلغاء مادة الإسلامية وبعض المواد الأخرى للسادس العلمي الإحيائي والتطبيقي والسادس الأدبي والثالث متوسط، كما تم تقليص بعض الفصول وخاصة الفصول الأخيرة بشكل نهائي، وقد صدر بيان بهذا الخصوص".

كشفت الوزير عن مواعيد الأولية للامتحانات النهائية بالنسبة لطلبة المراحل المنتهية

وكشفت العلي بيك، أن "الوزارة قررت تحديد الأول من شهر حزيران/يونيو (الشهر السادس)، موعدًا للامتحانات النهائية لطلبة السادس الابتدائي، والـ 15 من الشهر ذاته موعدًا لامتحانات الثالث المتوسط"، مبينة أن "الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه ستنطلق في 5 تموز/يوليو (الشهر السابع)".

اقرأ/ي أيضًا:

"كورونا" يعطل المؤسسات الحكومية والتعليمية في العراق مجددًا

العراق..



حصيلة القرارات بشأن الجامعات والمدارس للوقاية من "كورونا"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير "معلق".. وزيرة التربية تعلن موعد الامتحانات وتشرح الخطة البديلة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير "معلق".. وزيرة التربية تعلن موعد الامتحانات وتشرح الخطة البديلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).