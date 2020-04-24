آبل تكتشف ثغرة عرضت نصف مليار هاتف ايفون للاختراق

2020/04/24 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم شركة "آبل" إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.

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