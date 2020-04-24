رواية (حساء الوطواط) ح14 - عباس علي العلي

2020/04/24 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أربع ساعات متواصلة من الجهد والصبر تمكن الثنائي ميمي وصلاح خدمة بفتح كل الملفات المشفرة ونقل محتوياتها إلى أكثر من مكان، كل ما كان بيد ميمي لا يساوي شيء حقيقي أمام ما جد من وثائق وصور وملفات القليل ما فيها يطيح بأكبر عصابة لو كان هناك قانون يحمي البلد ولو كان هناك قضاء يمكن الوثوق به، الآن توضحت الصورة وأنكشفت كل أوراق اللعبة بأبطالها وأحداثها لم يعد هناك من تبرير أو شك في أدوار الجميع القديمة وال ......





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