مذابح الارمن اكبر المذابح في تاريخ البشرية - محمد رجب التركي

2020/04/24 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رجب_التركي اليوم 24 ابريل ( تيسان ) هو ذكري أحد اكبر الجرائم في تاريخ البشرية ..ذلك التاريخ الدموي للخلافة الاسلامية التي يريد احياؤها الرئيس التركي السفاح " القردوخان " ....والتي مازال يحلم بها الخرفان .* مذبحة الارمن الكبرى في 24 أبريل 1915 والتي قضى فيها حوالي حوالي 1.5 مليون من الارمن و مجموعات عرقية مسيحية أخرى تم مهاجمتها وقتلها من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال هذه الفترة كالسريان والكلدان ......





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