استشهاد عنصرين بالحشد العشائري في هجوم لـ

2020/04/24 | 07:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بإستشهاد عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم "داعش" شمال شرقي ديالى بالعراق....

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