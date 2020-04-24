كتائب حزب الله لن تصمت على جريمة اغتيال قادة النصر

2020/04/24 | 07:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت "كتائب حزب الله العراق" في بيان لها يوم الخميس ، أن جريمة اغتيال قادة النصر من جانب واشنطن "لا يمكن السكوت عليها"....

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