مقتل واصابة 3 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لداعش في ديالى

2020/04/24 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمقتل عنصرين وجرح ثالث بهجوم استهدف الحشد العشائري في ساعة متقدمة من اليوم الجمعة في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.وتشكلت الحشود العشائرية في ديالى ضمن المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش عام 2014 لتأمين المناطق من الهجمات والتعرضات التي تشنها عناصر داعش المتخفية في البؤر والجيوب النائية وتوزعت الحشود ضمن مناطق اطراف المقدادية ونواحي العظيم والمنصورية شمالي وشمال شرقي ديالى.وقال المصدر لشفق نيوز ان عناصر داعش هاجموا نقطة امنية تعود للحشد العشائري في اطراف قضاء المقدادية ما اسفر عن مقتل عنصرين واصابة ثالث.واضاف ان القوات الامنية والحشد العشائري ردت على المهاجمين واجبرتهم على الفرار دون تأكيد وقوع أي قتلى او مصابين بين صفوف الدواعش.وتتعرض قواطع الحشد العشائري في مناطق عدة من ديالى الى هجمات متوالية وقصف من قبل عناصر داعش ما تسبب بمقتل واصابة العشرات من عناصر الحشد.

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