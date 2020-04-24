11 - وحي .. الشيطان !! - ابراهيم الجندي

2020/04/24 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_الجندي الحلقة الحادية عشرة : الأنعام 106 - 116(106) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 1- سبب النزول: لما ادعى المشركين في الآية السابقة ( وليقولوا درست 105) أن النبي تعلم العلوم من ابن فكيهة ( مولى قريش ) ثم صاغ ما تعلمه كآيات وادعى أنها نزلت عليه من الله ..



فنزلت الاية لازالة الحزن عن قلبه2- المعنى : الله يأمر النبي أن يتبع ......





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