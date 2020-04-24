البصرة العراقیة تعيد فرض الحظر الشامل اعتبارا من الغد

2020/04/24 | 08:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في البصرة بالعراق، عن اعادة فرض الحظر الشامل في المحافظة يبدأ اعتبارا من السبت المقبل، فيما اشارت الى ان الحظر سيستمر حتى مطلع الشه...

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