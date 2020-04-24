دعوة للتحقيق بشأن إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

2020/04/24 | 08:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول في مدينة ليفربول الإنجليزية إلى فتح تحقيق بشأن السماح بإقامة مباراة بين "الريدز" وأتلتيكو مدريد الإسباني .

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