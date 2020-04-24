2020/04/24 | 08:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابة لما عرضته المربد .. محافظ البصرة يصدر الموافقات لإعادة طفل ولد في إيران قبل غلق الحدود بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 08:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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