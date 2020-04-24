2020/04/24 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار قلل قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الخميس، من احتمالية ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى بسبب الانخفاض الكبير في اعداد الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الاراضي السورية غربي الانبار.وقال المحلاوي في تصريح لـ”العهد نيوز” ان “انخفاض معدل الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلع الاخرى القادمة من سوريا عبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: قلة الشاحنات المحملة بالبضائع من سوريا لا تؤثر على ارتفاع الاسعار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: قلة الشاحنات المحملة بالبضائع من سوريا لا تؤثر على ارتفاع الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).