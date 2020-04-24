تعرف على الدول العربية والإسلامية التي اعلنت السبت أول أيام شهر رمضان

2020/04/24 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الخميس، ليكون يوم الجمعة مكملا لعدة شهر شعبان.وذكرت وزارات الأوقاف في تلك الدول، أنه “نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس، فإن يوم الجمعة يكون الـ30 من شهر شعبان، ويكون يوم السبت بعد غد غرة شهر رمضان المبارك”.وأشارت سلطنة […]

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