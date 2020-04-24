خبير اقتصادي يحذر من المراهنة على الوقت وعودة ارتفاع أسعار النفط لعبور الازمة المالية

2020/04/24 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حذر المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي، الجمعة، من المراهنة على الوقت وعودة ارتفاع أسعار النفط للعبور الازمة المالية الراهنة التي تمر بها البلاد، منتقدا في الوقت ذاته تخبط الدولة في التعامل مع ملف انخفاض اسعارالنفط.وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الدولة لا تملك اي حلول ولا رؤية في معالجة […]

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