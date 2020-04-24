2020/04/24 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر شهر رمضان من منزله.ونشر “الفرعون” صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، والتي ظهر فيها أثناء تعليق “زينة” شهر رمضان، على الجدران الداخلية للمنزل، وانهالت تعليقات متابعيه لتهنئته بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. النجم المصري محمد صلاح يشارك مظاهر شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. النجم المصري محمد صلاح يشارك مظاهر شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).