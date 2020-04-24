أسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد تراجع غير مسبوق

2020/04/24 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط، الجمعة، ارتفاعها في آسيا مدفوعة بمؤشرات إلى خفض في الإنتاج والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تراجع غير مسبوق.وسجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي في السوق الأميركية، تسليم حزيران/يونيو ارتفاعا نسبته 4,61 بالمئة ليبلغ 17,26 دولارا في المبادلات الأولى الجمعة في آسيا.أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال […]

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