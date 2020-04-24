الفتلاوي: القوائم المنشورة للكابينة الوزارية ليست صحيحة والكاظمي مازال في طور المباحثات

2020/04/24 | 10:19 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان القوائم المنشورة للكابينة الوزارية غير صحيحة، لاف...

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