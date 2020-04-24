إصابة 26 موظفا بكورونا من بعثة الأمم المتحدة في مالي

2020/04/24 | 10:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن ممثل بعثة الأمم المتحدةلتحقيق الاستقرار في مالي، أوليفييه سالغادو، اليوم الجمعة، إصابة 26 موظفا في البعثة بفيروس كورونا.

وقال سالغادو "حتى الآن، تم الكشف عن إصابة 26 من موظفي البعثة المتكاملة بفيروس كورونا.



لقد تم عزلهم وتلقي المساعدة اللازمة".

وأضاف "من المهم ملاحظة أن جميع موظفي البعثة المتكاملة المصابين يعزلون ويعالجون على الفور في العاصمة باماكو".

وبين انه "تم في مخيمات البعثة المتكاملة، تشديد التدابير لمنع انتشار الفيروس، وزيادة عدد أجهزة غسل اليدين، وتعقيم الحمامات مرتين في الأسبوع، ويجري الاتصال بقوات الاستجابة المحلية لمكافحة الفيروسات التاجية".

واعتبر سالغادو أن "الوضع يؤثر علينا جميعا، وتقوم البعثة المتكاملة بتكييف إجراءاتها على أساس الوضع مع انتشار الفيروس في مالي، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية.



كما تقوم البعثة بانتظام بإبلاغ وسائل الإعلام والجمهور بالحالة والتدابير المتخذة".

وأعلنت السلطات في مالي، أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد تجاوز 300 شخص.



توفي منهم 21، وتعافى 77.

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