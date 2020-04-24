الأعرجي: الأسماء المتداولة لكابينة الكاظمي غير دقيقة وبعضها ’’مجرد’’ اقتراحات

2020/04/24 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة (24 نيسان 2020)، إن الأسماء المتداولة لشغل الحقائب الوزارية لحكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، غير دقيقة وغير محسومة.

وقال الأعرجي، في تغريدة على منصة "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الأسماء المتداولة لشغل وزارات الحكومة المرتقبة للسيد الكاظمي غير دقيقة وغير محسومة، بل إن بعضها مجرد اقتراحات لا زالت قيد البحث والتفاوض".

وكانت (بغداد اليوم)، قد نشرت، في وقت سابق، اسماء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة غير المكتملة.

وقال مصدر مطلع، إن تسريبات اسماء الكابينة غير النهائية التي طرحها الكاظمي خلال الاجتماع مع 7 قيادات من المكون الشيعي هي:

مرشح وزارة التخطيط/خالد بتال، ومرشح وزارة الخارجية/حارث حسن، ومرشح وزارة التعليم العالي/ ابراهيم بحر العلوم، ومرشح وزارة المالية/فؤاد حسين، ومرشح وزارة العدل/خالد شواني، ومرشح وزارة البلديات/ ريزان محمد، ومرشح وزارة الزراعة/محمد شياع السوداني، ومرشح وزارة النفط/هشام صالح داود، ومرشح وزارة الموارد المائية/جاسم محمد الأسدي، ومرشح وزارة الكهرباء/عدنان الزرفي، ومرشح وزارة العمل /كاظم السهلاني، ومرشح وزارة الثقافة/ هاشم الشديدي، ومرشح وزارة الداخلية/مزاحم التميمي، ومرشح وزارة التربية/مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما.

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، الجمعة (24 نيسان 2020)، ان الكابينة الوزارية المسربة لتشكيلة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، هي غير نهائية، والمفاوضات مازالت مستمرة لحسم هذا الملف، بأسرع وقت.

وقال السعدي، لـ(

بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، اسماء الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحسب الوثائق، فأن حكومة المكلف، استحدثت وزارة جديدة بعنوان "وزارة الدولة لشؤون المرأة"، فيما ابقت على وزير الصح

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ونظيره الفلسيطيني محمود عباس، الخميس، أهمية التنسيق والتعاون المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، اليوم الخميس

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