الهجرة توزع قرابة 17 الف حصة اغاثية على النازحين

2020/04/24 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن توزيعها قرابة 17 الف حصة اغاثية النازحين والعائدين الى مناطق سكنهم الاصلية في عدد من المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "كوادرها مستمرة بتقديم افضل الخدمات لفئات عنايتها من النازحين في مخيمات النزوح والعائدين الى مناطق سكناهم الاصلية، بتوزيعها 16 ألفاً و872 حصة من المساعدات الاغاثية في محافظات الانبار وصلاح الدين والديوانية وديالى وواسط وكربلاء".

واضافت ان "كادر فرع الانبار وزع 9860 حصة من المساعدات الاغاثية، وزعت منها 5510 حصة اغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في اقضية الرمادي والفلوجة والخالدية وهيت وحديثة".

وتابعت انه "تم توزيع 4350 حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات النزوح بمناطق بزيبز وعامرية الفلوجة والمدينة السياحية"، مؤكدة انه "تم تعفير جميع المخيمات للمرة الثالثة ووضع اجهزة فحص من قبل وزارة الصحة على مداخل ومخارج المخيمات لفحص الداخلين والخارجين اليها من الموظفين والمنتسبين والعوائل".

وأوضحت "وزع كادر صلاح الدين 990 حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في اقضية تكريت، بلد، بيجي، والاسر النازحة في قضاء سامراء، تضمن التوزيع سلات غذائية واخرى صحية".

وبينت ان "كادر فرع واسط وزع 2000 حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في اقضية الكوت، بدرة والحي"، مشيرة الى "قيام كوادرها محافظة ديالى بتوزيع 1722 حصة من المساعدات اغاثية للاسر النازحة".

وأكدت ان "كادر فرع محافظة كربلاء وزع 1500 حصة اغاثية بين الاسر النازحة في المحافظة، فضلا عن توزيع كادر فرع الديوانية 800 حصة اغاثية بين الاسر النازحة في المحافظة".

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