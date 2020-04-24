ارتفاع عدد المصابين بكورونا على سفينة سياحية إيطالية في اليابان إلى 91

2020/04/24 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن مسؤولون ايطاليون، اليوم الجمعة، ان 91 من طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية للإصلاح في ميناء ناكاساكي بجنوب غرب اليابان، أصيبوا بفيروس كورونا.

وأخضعت السلطات الإيطالية حوالي نصف طاقم السفينة المكون من 623 شخصا للفحص، وهي تسابق الزمن لفحص الباقين بعدما اكتشفت إصابة أحدهم هذا الأسبوع، مما أثار القلق من احتمال انتشار المرض على نطاق أوسع والضغط على الخدمات الطبية في نهاية الأمر.

وقالت الحكومة إن من تأكد خلوه من المرض سيجري ترحيله إلى بلده، في قرار أشاد به المسؤولون في ناكاساكي.

وكانت وحدة تابعة لشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، قد نقلت السفينة كوستا أتلانتكا إلى حوض للسفن في ناكاساكي في أواخر شباط، للإصلاح والصيانة بعدما أفسد وباء كورونا خطط الإصلاح التي كانت مقررة في الصين.

وتأتي الإصابات على متن هذه السفينة بعد ظهور حالات على السفينة دايموند برنسيس في يوكوهاما قبل نحو شهرين، حيث تبين أن أكثر من 700 من الركاب وأفراد الطاقم أصيبوا بالفيروس، لكن لا يوجد على متن كوستا أتلانتكا سوى أفراد الطاقم.

وقال مسؤولون في ناكاساكي إن الحالات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن التأثير على سكان المدينة، بعدما تبين أن بعض أفراد الطاقم كانوا قد غادروا منطقة الميناء.

وينتاب السلطات قلق أيضا من احتمال زيادة عدد المرضي الذين تتطلب حالتهم العلاج بالمستشفى، في وقت يمثل فيه ارتفاع الإصابات المحلية ضغطا بالفعل على الخدمات الطبية في أنحاء اليابان.

ولا تتوافر أسرّة في المستشفيات بأجزاء من اليابان التي سجلت حوالي 12 ألفاً و500 إصابة بالفيروس وأكثر من 300 وفاة.

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