2020/04/24 | 10:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رغبة قاطنيه بالعودة لمناطقهم..الهجرة تستعد لإغلاق مخيم بنينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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