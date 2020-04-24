خطة لإسكان ذوي الشهداء في العاصمة بغداد

2020/04/24 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت مؤسسة الشهداء، الجمعة، عن تشكيل لجنة مشتركة مع امانة بغداد، لاعداد خطة لاسكان ذوي الشهداء من ضحايا الارهــاب والعمليات العسكرية.وقــال مـديـر عــام دائــرة ضـحـايـا الارهــاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء، طــارق المــنــدلاوي، إن "دائـرتـه تسعى الــى تـوفـيـر قطعة ارض او وحـدة سكنية لجميع المشمولين بقانون رقم 57 لـسـنـة 2015 الـخـاص بـضـحـايـا الارهــاب والعمليات العسكرية ضمن استحقاقهم الـقـانـونـي"، مـشـيـراً الــى ان "الـهـيـئـة وزعــت الكثير من قطع الاراضـي في المحافظات، بـيـد انـهـا تـواجـه مـشـكـلـة فـي بـغـداد لقلة المـسـاحـات المناسبة للسكن قياساً بعدد الشهداء والجرحى المستحقين".واوضــح المندلاوي، ان "الهيئة شكلت لجنة مـع امانة بـغـداد والــدوائــر ذات الـعـلاقـة مـن مجلس الـــــوزراء ووزارة الــداخــلــيــة والـتـسـجـيـل الـعـقـاري مــن اجــل اعـــداد خـطـة لاسـكـان ذوي الشهداء من سكنة بغداد"، مضيفاً انه "جرى اتفاق مبدئي على تشييد مجمعات سكنية عمودية او منحهم وحدات سكنية فــي احــد المـجـمـعـات المـشـيـدة، الــى جـانـب الاتـفـاق عـلـى منحهم قـروضـاً مصرفية للحصول عـلـى هـذه الـوحـدات بالتنسيق مع المصارف، لاسيما ان القانون الخاص بالشهداء يلزم الجهات ذات العلاقة بتقديم تسهيلات مصرفية".وعـلـى الصعيد نفسه، نـوه المـنـدلاوي بان "المؤسسة اوفـدت لجنة من دائـرة ضحايا الارهـــاب الــى مـحـافـظـة صــلاح الـديـن من اجـل توزيع الاراضـي لهم داخـل المحافظة بصرف النظر عن مسقط الرأس"، موضحاً ان "بامكان المـواطـن الساكن فـي مدينة ما بالمحافظة تسلم قطعة ارض فـي مدينة اخرى داخل المحافظة نفسها".ولفت، الى ان "قانون المؤسسة استثنى هذه الشريحة من تخصيص الاراضي بحسب مـسـقـط الـــــرأس، لــكــن مــحــافــظــة صــلاح الـديـن لـم تطبق هـذا الاسـتـثـنـاء، وبالتالي جـــرى الاتــفــاق مــع بـلـديـة صـــلاح الـديـن، عـلـى تـخـصـيـص الاراضـــي لـجـمـيـع مـدن المحافظة".

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