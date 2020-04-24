الإيرانيون يقتلهم “كورونا”.. والحرس الثوري يستغل الأزمة لتوسيع قاعدته

2020/04/24 | 10:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون غربيون ومحللون إيرانيون أنه في الوقت الذي يستمر فيه تفشي فيروس “كورونا” في تدمير البلاد واقتصادها، فإن قادة #الحرس_الثوري ينتهزون الأزمة لتوسيع قاعدتهم وبسط سيطرتهم على البلاد.وفي الأسبوع الماضي، ظهر القائد العام…

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