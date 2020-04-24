2020/04/24 | 10:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا.. بدء محاكمة "داعشي" بتهمة الإبادة ضد الإيزيديين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا.. بدء محاكمة "داعشي" بتهمة الإبادة ضد الإيزيديين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا.. بدء محاكمة "داعشي" بتهمة الإبادة ضد الإيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).