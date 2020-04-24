2020/04/24 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة القوات المشكّلة من العتبات المقدسة : اجراءاتنا تمت بمتابعة من الرئاسات وبعض القيادات ووكيلي المرجعية الدينيـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة القوات المشكّلة من العتبات المقدسة : اجراءاتنا تمت بمتابعة من الرئاسات وبعض القيادات ووكيلي المرجعية الدينيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة القوات المشكّلة من العتبات المقدسة : اجراءاتنا تمت بمتابعة من الرئاسات وبعض القيادات ووكيلي المرجعية الدينيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).