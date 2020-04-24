قتل طفلة إيزيدية عطشا واستعبد والدتها.. بدء محاكمة داعشي عراقي في ألمانيا

2020/04/24 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كاتبة صينية دونت مذكرات تروي يومياتها خلال الحجر الصحي في ووهان، بـ "الخيانة" وإعطاء ذرائع لانتقاد الصين من خلال نشر قصتها في الخارج.وتنوي فانغ فانغ (64 سنة) وهي روائية مشهورة في بلدها نشر مذكراتها في دار نشر فرنسية، بعدما تعرضت لمضايقات من قبل السلطات الصينية.

وتروي فانغ قصتها مع الحجر الصحي من خلال سردها لـ60 قصة متفرقة، كما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وتبدأ القصة الأولى في 23 يناير، كما قالت للصحيفة، لتستمر القصص على مدى فترة الحجر الصحي (نهاية شهر مارس) الذي تعرضت له ووهان، وهي مركز وباء كورونا المستجد، والتي تحتضن نحو 11 مليون نسمة.

ولم تشفع الجائزة الأدبية الصينية المرموقة التي حصلت عليها فانغ في عام 2010، وتحميها من قمع السلطات التي حاولت مضايقتها وحملها على التخلي عن فكرة نشر مذكراتها.

وتسرد قصص فانغ مواقف إنسانية طبيعية لا تمت بأي صلة للسياسة، لكن السلطات أصرت على منع نشرها.

Que s’est-il passé à Wuhan, ville dont est partie la pandémie de Covid-19 ?Le 9 septembre nous publierons WUHAN, VILLE CLOSE de FANG FANG, écrivaine reconnue et habitante de Wuhan.



Dans ce journal publié en ligne, régulièrement censuré, elle pose les questions qui dérangent.



pic.twitter.com/RauoccsMKe— Éditions Stock (@EditionsStock) April 14, 2020

القصص تتعلق عموما بما تصفه فانغ "تخلي البعض عن مسؤولياتهم، وكيف كانت ترفض بعض المستشفيات المرضى لكثرة الوافدين، بالإضافة إلى قصص تروي الحبس اليومي لبعض الأقارب، وأخرى تتعلق بوفاة الأحباء، أو المساعدة المتبادلة بين السكان أو حتى المتعة البسيطة في رؤية الشمس تضيء غرفهم.

لكن فانغ تشك في أن بعض المقاطع أثارت تخوف السلطات مثل الآتي:

اليوم الثامن والثلاثون من الحجر..



"قال لي صديق طبيب: لقد علمنا نحن الأطباء منذ فترة أن هناك انتقالًا للمرض من إنسان إلى آخر، وأبلغنا رؤسائنا بذلك، ولكن لا أحد حذر الناس".

وتحضى فانغ، التي تكتب عمودا يوميا في إحدى الصحف المحلية بمتابعة الملايين، فهي تقدم وجهة نظر أخرى غير التي يسوق لها النظام المركزي.

وما يؤرق السلطات الصينية الآن هو كون مذكرات فانغ ستنشر في باريس شهر سبتمبر القادم بعد ترجمتها إلى الفرنسية "وهو أشد ما يخشاه الحزب الشيوعي" على حد تعبير صحفي من جريدة "لوفيغارو" التي نقلت الخبر.

يذكر أن فانغ نشرت بعضا من تلك القصص على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمتابعة قياسية، وهو ما ألهمها فكرة نشرها في مؤلف واحد، وفق ما نقلته عنها الصحيفة الفرنسية "لوفيغارو".

كما أثارت سرعة ترجماتها إلى الإنكليزية والألمانية، التي أصبحت متاحة للطلب المسبق على متجر أمازون في 8 أبريل، مخاوف لدى الحزب الشيوعي الذي سارع إلى اتهامها بالخيانة.

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