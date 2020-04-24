الاعرجي: الاسماء المتداولة لكابينة الكاظمي مجرد اقتراحات

2020/04/24 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الجمعة، إن الأسماء المتداولة لشغل الحقائب الوزارية لحكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، غير دقيقة وغير محسومة.وقال الأعرجي، في تغريدة على منصة "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الأسماء المتداولة لشغل وزارات الحكومة المرتقبة للسيد الكاظمي غير دقيقة وغير محسومة، بل إن بعضها مجرد اقتراحات لا زالت قيد البحث والتفاوض".

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