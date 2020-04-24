توزيع نحو 17 الف حصة غذائية للنازحين في عدد من المحافظات

2020/04/24 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن توزيعها قرابة 17 الف حصة اغاثية للنازحين والعائدين الى مناطق سكنهم الاصلية في عدد من المحافظات.وقالت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “كوادرها مستمرة بتقديم افضل الخدمات لفئات عنايتها من النازحين في مخيمات النزوح والعائدين الى مناطق سكناهم الاصلية، بتوزيعها 16 ألفاً و872 حصة […]

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