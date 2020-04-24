قيادي بالفتح: كابينة الكاظمي الوزارية المسربة غير نهائية

2020/04/24 | 10:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف الفتح في العراق سعد السعدي، الجمعة، ان الكابينة الوزارية المسربة لتشكيلة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، هي غير نهائية، والم...

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