ألمالنيا تسجل قرابة 2400 إصابة جديدة بـ”كورونا”

2020/04/24 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة، مما دفع بإجمالي الإصابات إلى 150 ألفاً و383 حالة.ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعا طفيفا، بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي.وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد، أمس الخميس، بواقع […]

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