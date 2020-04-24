ألمانيا: محاكمة عنصر من تنظيم

2020/04/24 | 10:48 - المصدر: فرانس 24

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يبدأ القضاء الألماني الجمعة محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الأيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

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