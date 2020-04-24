مساعٍ لإصدار قرارات تدعم المنتج المحلي

2020/04/24 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، عزمها جمع تواقيع لإصدار قرارات تدعم المنتج الزراعي المحلي.

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