قيادة القوات المشكلة من العتبات المقدسة تعلن انتقالها من هيأة الحشد

2020/04/24 | 10:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات المقدسة، والمتمثلة بفرقتَيْ -الإمام علي والعباس القتاليتين - ولوائَيْ - علي الأكبر وأنصار المرجعية، ذات الارقام الإدارية ( ٢،١١،٢٦،٤٤) انتقالها من هيئة الحشد الشعبي.

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