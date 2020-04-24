2020/04/24 | 10:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يبدأ القضاء الألماني، اليوم الجمعة، محاكمة عراقي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الإيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تحاكم داعشياً عراقياً قتل طفلة ايزيدية بالاشتراك مع زوجته بالموت عطشاً) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تحاكم داعشياً عراقياً قتل طفلة ايزيدية بالاشتراك مع زوجته بالموت عطشاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).