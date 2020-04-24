القضاء الألماني يبدأ محاكمة داعشي عراقي بتهمة ارتكاب إبادة ضد الايزيديين

2020/04/24 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم متابعة

أعلن القضاء الألماني ،الجمعة (24 نيسان 2020)، البدء بمحاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الإيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

قالت السلطات الألمانية إنه "يدعى طه ال-ج.



ويبلغ من العمر 37 عاما، متهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر، وسيمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.

وأضاف محضر الاتهام بأن "طه ال-ج.



التحق منذ مارس 2013 بصفوف تنظيم "داعش" وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركي.

ويتهمه القضاء الألماني خصوصا بأنه "قام في نهاية مايو وبداية يونيو عام 2015، بشراء رقيق"، سيدة من الأقلية الإيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع.

وخلال صيف 2015، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على فراش، بربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، بدرجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها.

يذكر أن المتهم أعتقل في اليونان في مايو 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في أكتوبر.

وتمثل جنيفر فينيش، زوجة المتهم، منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة، في ما تعتبر أول محاكمة في العالم لممارسات ارتكبها "داعش" ضد الإيزيديين.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها أيضا، بدأ القضاء الألماني أمس الخميس النظر في قضية تتناول "انتهاكات منسوبة للنظام السوري".

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ولم تسجل طاجيكستان أي إصابات بالفيروس، لكنها أغلقت الحدود واتخذت

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صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيرا إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ.

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء:

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