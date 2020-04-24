الكشف عن الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا المُصاب بكورونا

2020/04/24 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة (24 نيسان 2020)، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة...





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