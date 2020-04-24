الاعرجي يكشف عن حقيقة الاسماء المرشحة لحكومة الكاظمي

2020/04/24 | 10:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الجمعة، عن حقيقة الاسماء المتداولة المرشحة لشغل الوزرات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" قائلا ان "الأسماء المتداولة لشغل وزارات الحكومة المرتقبة للكاظمي غير دقيقة وغير محسومة، بل إن بعضها مجرد اقتراحات لا زالت قيد البحث والتفاوض".

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